В российском городе посетители пиццерии подхватили кишечную инфекцию

СК: в Сыктывкаре завели уголовное дело после отравлений посетителей пиццерии

В Сыктывкаре завели уголовное дело после вспышки кишечной инфекции. Посетители одной из пиццерий города были госпитализированы с соответствующими симптомами после заказов в этом заведении, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Коми.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сказано в сообщении.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Коми Михаилу Нибаракову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах случившегося.

В конце июня в Курске произошло массовое отравление окрошкой и оливье из магазина. Пострадавшие ели готовую кулинарную продукцию одного из городских гастрономов. Сразу после первых сигналов об отравлении специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование, а деятельность кулинарного цеха приостановили.

Опасную продукцию изъяли из оборота и отправили на анализ. Заболевших обследовали и выявили у них сальмонеллез средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о массовом отравлении артистов на гастролях в Москве.