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Общество

Британских родителей попросили больше не публиковать фото с детьми в интернете

Родителей в Англии простят больше не публиковать фото с детьми в интернете
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Британских родителей попросили больше не публиковать фото с детьми в интернете, пишет The Guardian.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и организация Internet Watch Foundation (IWF) выпустили новые рекомендации, призвав родителей не размещать фотографии своих детей в открытом доступе в интернете. Причиной стал стремительный рост случаев, когда злоумышленники используют искусственный интеллект для создания фальшивых материалов сексуального характера с изображением несовершеннолетних.

Специалисты советуют сделать аккаунты в соцсетях закрытыми или публиковать фотографии только для ограниченного круга людей. Также родителям рекомендуют проверить старые публикации, удалить лишние снимки детей и пересмотреть ранее подписанные разрешения школам, детским садам и спортивным секциям на публикацию фотографий.

По данным IWF, только за 2025 год было обнаружено более 8000 реалистичных изображений и видео сексуального насилия над детьми, созданных с помощью ИИ, что на 14% больше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что преступникам больше не нужно напрямую связываться с ребенком — достаточно обычной фотографии из социальных сетей. Уже зафиксированы случаи, когда мошенники превращали обычные селфи подростков в поддельные откровенные изображения и затем использовали их для шантажа.

Кроме того, британские школы столкнулись с попытками вымогательства: злоумышленники скачивали фотографии учеников с сайтов учебных заведений, обрабатывали их с помощью ИИ и угрожали распространить получившиеся изображения.

Ранее учительница начальной школы была уволена за сокрытие романа с осужденным педофилом.

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