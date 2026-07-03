В двух аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Внуково и Жуковский

В аэропортах Внуково и Жуковский сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения, введенные в 13:31 по московскому времени, были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Жуковский (Раменское) не принимал и не отправлял самолеты всего полчаса. Полеты были приостановлены в 14:18, а в 14:48 уже были сняты.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее в аэропорту Краснодара задерживаются почти 30 рейсов.