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Общество

В Южной Корее иностранец поцеловал известную статую и спровоцировал скандал

В Южной Корее иностранец угодил в скандал из-за «сексуального акта» со статуей
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В Южной Корее разгорелся скандал из-за видео, на котором иностранец обнимает и целует статую хэнё — ныряльщиц, считающихся важной частью культурного наследия острова Чеджу, пишет The Korea Herald.

Кадры, снятые недалеко от пляжа Хамдок в Чочхоне, быстро разошлись по соцсетям и вызвали резкую критику со стороны местных жителей. На записи мужчина забирается на памятник и ведет себя вызывающе, пока рядом смеются его спутники.

По данным местных СМИ, иностранец живет на Чеджу около года, а видео снял и выложил в сеть кореец, также проживающий на острове. После волны возмущения автор ролика извинился, заявив, что не хотел никого оскорбить и не понимал, как его поступок может быть воспринят.

Как уточняется, статуи хэнё, одну из которых поцеловал иностранец, признаны национальным нематериальным культурным наследием и включены в список ЮНЕСКО.

Ранее турист получил пожизненный запрет на въезд в Таиланд за одну выходку в аэропорту.

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