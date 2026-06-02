Надувной батут с детьми сильным ветром снесло в Таджикское море

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Таджикистане надувной батут вместе с детьми унесло порывом сильно ветра. Об этом сообщил глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям страны Ориф Нозимиен, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 1 июня. Из-за сильного ветра батут, установленный на берегу Кайраккумского водохранилища (также называют Таджикским морем) в городе Гулистон, оторвался от земли и понесся в сторону воды. В результате пострадали шесть детей. Десятилетнего мальчика спасти не удалось.

До этого девятилетняя девочка из Екатеринбурга лишилась большого пальца на левой руке после инцидента в батутном клубе. Девочка отмечала свой день рождения с родственниками со стороны отца. Она хотела скатиться с горки. В этот момент мальчик внезапно толкнул ее сзади. Девочка зацепилась пальцем за канатную лестницу и съехала вниз уже без него. Ребенка доставили в детскую больницу №9 Екатеринбурга, где провели ампутацию.

Мать девочки пожаловалась, что это не первый случай, когда ребенок получает травму в этом парке. По ее словам, инструктора должны следить за детьми, но этого не происходит. Они сидят по трое вместе где-то в уголке, а не находятся на площадке

Ранее на Сахалине подростка унесло в море на надувном матрасе.

 
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
