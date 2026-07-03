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Общество

Более 120 человек заразились норовирусом на круизе из США в Канаду

Guardian: 123 человека заразились норовирусом на круизном лайнере по пути в Канаду
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 120 пассажиров круизного лайнера Ruby Princess заболели норовирусом во время рейса на Аляску и Канаду. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Судно компании Princess Cruises пришвартовано в Сан-Франциско для дезинфекции. Среди заразившихся — около 100 пассажиров и 23 члена экипажа. Всего на борту находились 3032 пассажира и 1144 члена экипажа.

На борту были усилены меры санитарной безопасности, включая дополнительную уборку и дезинфекцию, а пассажиры и члены экипажа с симптомами болезни были изолированы.

До этого профессор Мурад Шахмарданов назвал главную опасность норовируса. По его словам, она заключается в мгновенном обезвоживании организма и высокой заразности.

Норовирус — один из самых распространенных возбудителей кишечных инфекций. Он отличается высокой заразностью и устойчивостью. Характерные симптомы: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры, слабость и головная боль.

В Калининградской области произошла вспышка норовируса в детском лагере

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