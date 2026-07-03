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Общество

В Тульской области сын расправился с отцом и его сожительницей

112: в Тульской области сын изрезал ножом отца и мачеху
Shutterstock

Житель Щекино напал с ножом на отца и его сожительницу и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в частном доме в Щекино. 28-летний мужчина нанес ножевые ранения своему 49-летнему отцу и его 45-летней сожительнице, после чего скрылся. По словам дочери пострадавшего, отца госпитализировали, но спасти не удалось.

Женщина рассказала, рассказала, что у брата не было явных конфликтов с отцом, и она не может поверить в случившееся. Мать подозреваемого сообщила, что уже три года не общается с сыном. Бывший супруг более 16 лет состоит в браке с другой женщиной, по словам родственников, мужчина всегда был скрытным и обидчивым. Обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция ведет розыск подозреваемого.

До этого в Нижнем Тагиле мужчина изрезал ножом тетю и двоюродную сестру. Двух женщин в возрасте 53 лет и 71 года обнаружили без признаков жизни, правоохранители по горячим следам установили и задержали подозреваемого, им оказался 40-летний местный житель. На допросе мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на родственников.

Ранее в Москве мужчина с ножом напал на соседку с младенцем и ранил его.

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