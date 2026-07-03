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Общество

Два катамарана с 91 пассажиром столкнулись на реке в России

МЧС: в Свердловской области во время сплава по реке столкнулись два катамарана

Два катамарана с почти сотней пассажиров столкнулись во время сплава по реке Реж в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсети «ВКонтакте».

Столкновение двух катамаранов произошло из-за сильного течения. В результате один из них перевернулся. Всего на борту двух плавсредств находился 91 пассажир, уточнили в ведомстве. Один из них сломал ногу.

Сплав группы был прекращен. Пострадавшего туриста оперативно эвакуировали и отправили в больницу. Известно, что группа была зарегистрирована.

До этого в Иркутске на реке Ангаре перевернулась надувная лодка с судоводителем и тремя пассажирами, в том числе несовершеннолетней девушкой. Судно столкнулось с препятствием и все четверо оказались в воде без спасательных жилетов. Троих пострадавших смогли вытащить из воды очевидцы, один из спасенных так и не пришел в себя. Местонахождение несовершеннолетней девушки, выпавшей из лодки, не установлено. Ее унесло течением. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее женщину унесло течением во время заплыва на сапбордах в Челябинской области.

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