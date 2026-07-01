Силой затолкала в машину: в Челябинске свекровь похитила невестку

В Челябинске свекровь похитила свою невестку вместе с сообщником. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«В Челябинске суд вынес приговор женщине, которая организовала похищение собственной невестки. Конфликт дошел до того, что свекровь с подельником силой затолкала девушку в машину, требуя отдать 200 тысяч рублей и дорогой Mercedes», – говорится в публикации.

По данным канала, полицейские оперативно вычислили и задержали нарушителей. Суд вынес наказание свекрови в виде лишений свободы и крупного штрафа, при этом женщина отправится в колонию позже, когда ее младший ребенок станет подростком. Второму похитителю, который помог реализовать план, дали два года лишения свободы.

До этого в Санкт-Петербурге водитель иномарки украл бензин на заправочной станции. Инцидент произошел на Пулковском шоссе. Автомобилист на Hyundai заправил иномарку и уехал, не заплатив, ущерб составил 3,5 тыс. рублей.

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