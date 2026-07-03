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«Есть рекорды и посерьезнее»: климатолог о жаре в Европе

Климатолог Карнаухов: жара в Европе не ставит серьезных рекордов
Michel Euler/AP

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов в интервью Tsargrad.tv высказался об аномальной жаре в Европе. По его словам, в целом температурные значения в регионе не являются рекордными.

«В Европе жара если и ставит рекорды, то на полградуса, на градус. В каких-то регионах, может, на два градуса. А вот то, что мы видим в Заполярье, действительно, по-настоящему необычно. Рекорды перебиты почти сразу на десять градусов. Это сравнимо с нашим летом 2010 года, когда рекорды бились сразу на пять-шесть градусов», — обратил внимание эксперт.

Постоянно обновляющиеся температурные максимумы — это продолжающееся шествие глобального потепления по планете, добавил он.

В июне в страны Европы пришла аномальная жара. Власти государств принимают меры для минимизации ущерба, однако из-за погоды все равно страдают как жители, так и инфраструктура. Генеральный директор Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что жизнь и здоровье европейцев находятся под угрозой.

Одной из наиболее пострадавших от жары стран стала Франция. Красный уровень погодной опасности объявили в 54 департаментах страны. 23 июня среднесуточная температура в республике побила рекорд за всю историю наблюдений, достигнув 29,8°C. Местами термометры показывают значение выше 40°C. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что десятки жителей Калининградской области получили тепловой удар.

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