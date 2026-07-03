Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Россияне рассказали о главных страхах при установке мобильных приложений

«Известия»: 50% россиян боятся слежки через мобильные приложения
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Россияне при установке мобильных приложений зачастую боятся, что их будут использовать для слежки за ними – в этом призналась почти половина участников соответствующего опроса. Еще больше респондентов заявили, что опасаются утечки данных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования IT-компании Edna.

Аналитики выяснили, что в целом за последние два-три года у 80% жителей России стало больше приложений на смартфоне. В то же время уровень доверия цифровым сервисам остался невысоким – так, 75% боятся утечки данных, 45% – слежки.

Кроме того, выяснилось, что 55% россиян предпочитают подтверждать входы в приложения с помощью смс-кода, а еще 40% используют только пароль. Через Google, Apple или VK в приложении входят 23% респондентов. Эксперты предупреждают, что вход по смс действительно удобен, но лучше ими не пользоваться в приложениях, связанных с хранением личных данных, деньгами – лучше в таких случаях применять многофакторную аутентификацию.

Кроме того, исследование показало, что россияне в основном не возражают против отслеживания геолокации (63%), доступа к камере (53%), разрешают присылать уведомления (55%).

Кроме того, россияне подчеркнули, что к установке приложений относятся осознанно. Для каждого респондента базовыми инструментами являются мессенджеры, на втором месте идут маркетплейсы, банковские приложения, карты и так далее. Еще порядка трети пользователей устанавливают приложения для работы и учебы, популярностью также пользуются приложения для спорта и здоровья.

Исследование подготовлено на основе опроса 2790 жителей со всей России в возрасте от 18 до 75 лет.

До этого специалисты выяснили, что почти каждый пятый опрошенный россиянин (18%) готов регулярно оплачивать подписку на приложение с функциями искусственного интеллекта или доплачивать за ИИ-помощника отдельно. Чаще всего пользователи готовы платить за ИИ-функции в сервисах для работы с текстами, документами и презентациями – этот вариант выбрали 24% респондентов. На втором месте оказались банковские и финансовые приложения (19%), на третьем – поисковые сервисы (18%). Маркетплейсы, интернет-магазины и приложения доставки набрали около 10%.

Ранее россиян предупредили о схеме обмана в приложениях для знакомств.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Холодильник не для всех. Как хранить лекарства в жару, чтобы не испортить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!