Россияне рассказали о главных страхах при установке мобильных приложений

Россияне при установке мобильных приложений зачастую боятся, что их будут использовать для слежки за ними – в этом призналась почти половина участников соответствующего опроса. Еще больше респондентов заявили, что опасаются утечки данных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования IT-компании Edna.

Аналитики выяснили, что в целом за последние два-три года у 80% жителей России стало больше приложений на смартфоне. В то же время уровень доверия цифровым сервисам остался невысоким – так, 75% боятся утечки данных, 45% – слежки.

Кроме того, выяснилось, что 55% россиян предпочитают подтверждать входы в приложения с помощью смс-кода, а еще 40% используют только пароль. Через Google, Apple или VK в приложении входят 23% респондентов. Эксперты предупреждают, что вход по смс действительно удобен, но лучше ими не пользоваться в приложениях, связанных с хранением личных данных, деньгами – лучше в таких случаях применять многофакторную аутентификацию.

Кроме того, исследование показало, что россияне в основном не возражают против отслеживания геолокации (63%), доступа к камере (53%), разрешают присылать уведомления (55%).

Кроме того, россияне подчеркнули, что к установке приложений относятся осознанно. Для каждого респондента базовыми инструментами являются мессенджеры, на втором месте идут маркетплейсы, банковские приложения, карты и так далее. Еще порядка трети пользователей устанавливают приложения для работы и учебы, популярностью также пользуются приложения для спорта и здоровья.

Исследование подготовлено на основе опроса 2790 жителей со всей России в возрасте от 18 до 75 лет.

До этого специалисты выяснили, что почти каждый пятый опрошенный россиянин (18%) готов регулярно оплачивать подписку на приложение с функциями искусственного интеллекта или доплачивать за ИИ-помощника отдельно. Чаще всего пользователи готовы платить за ИИ-функции в сервисах для работы с текстами, документами и презентациями – этот вариант выбрали 24% респондентов. На втором месте оказались банковские и финансовые приложения (19%), на третьем – поисковые сервисы (18%). Маркетплейсы, интернет-магазины и приложения доставки набрали около 10%.

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