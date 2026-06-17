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Общество

Россиян предупредили о схеме обмана в приложених для знакомств

МВД РФ: мошенники используют сайты знакомств для обмана россиян
Shutterstock

В 2026 году сайты и приложения для знакомств являются одним из самых популярных у мошенников инструментов для обмана. Об этом в разговоре с aif.ru предупредили специалисты МВД РФ.

«Как правило, первоначальное вовлечение осуществляется через рекламу в социальных сетях, публикации в иностранных сервисах быстрого обмена сообщениями, комментарии от имени якобы успешных инвесторов, а также через сайты знакомств», — подчеркнули эксперты.

По их словам, мошенники начинают переписку с потенциальной жертвой, создавая видимость искреннего интереса к ней. Затем злоумышленники устанавливают «доверительный контакт» и предлагают пользователю якобы перспективный способ заработка или «эксклюзивные возможности» вложения денежных средств, такие как вложения в криптовалюту, участие в закрытом инвестиционном проекте или обучение инвестициям с последующим открытием брокерского счета.

В МВД предупредили, что для того чтобы убедить жертву в успехе, мошенники могут демонстрировать фиктивный рост дохода в личном кабинете, фейковые графики и отчеты, а также использовать ряд других подобных ухищрений.

При попытке вывести денежные средства пользователя пытаются убедить внести дополнительную сумму якобы для активации счета, страхового взноса, уплаты комиссии или вывода дохода.

Специалисты отметили, что особо опасной уловкой также оказывается использование банковской терминологии для обмана.

Руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина до этого говорила, что мошенники всегда давят на эмоции, торопят и пытаются обмануть человека заманчивыми формулировками о заканчивающемся договоре, случайном переводе или подозрительном входе в личный кабинет.

Ранее россиянам напомнили о схеме мошенничества на вокзалах.

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