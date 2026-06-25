Почти каждый пятый россиянин готов платить за ИИ-помощника в приложениях

Почти каждый пятый опрошенный россиянин (18%) готов регулярно оплачивать подписку на приложение с функциями искусственного интеллекта или доплачивать за ИИ-помощника отдельно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством мобильного маркетинга GO Mobile (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 15% готовы делать это время от времени, а столько же — редко. При этом 40% пользователей заявили, что не готовы платить за такие функции.

Чаще всего пользователи готовы платить за ИИ-функции в сервисах для работы с текстами, документами и презентациями — этот вариант выбрали 24% респондентов. На втором месте оказались банковские и финансовые приложения (19%), на третьем — поисковые сервисы (18%). Маркетплейсы, интернет-магазины и приложения доставки набрали около 10%.

Авторы исследования отмечают, что пользователи охотнее платят за искусственный интеллект там, где цена ошибки выше и результат можно объективно оценить. При выборе товаров или еды доверие к алгоритмам пока заметно ниже.

Самой востребованной платной функцией стали предупреждения о рисках, ошибках или невыгодных решениях — за такую возможность готовы платить 24% опрошенных. Еще 19% заинтересованы в автоматизации рутинных действий, а 18% — в напоминаниях о платежах, задачах и важных событиях. Среди наиболее полезных возможностей пользователи также назвали быстрые ответы на вопросы (34%), автоматизацию повторяющихся действий (24%) и помощь при выборе товаров или услуг (19%).

При этом россияне пока не готовы полностью доверять алгоритмам принятия решений. Наиболее негативную реакцию вызывает ситуация, когда ИИ не понимает запрос пользователя и не позволяет быстро связаться с человеком — об этом сообщили 26% участников опроса. Еще 23% раздражает замена привычных функций приложения ИИ-помощником, а 19% недовольны ошибочными рекомендациями.

Большинство потенциальных пользователей рассчитывают на умеренную стоимость ИИ-сервисов. Так, 15% готовы платить от 100 до 199 рублей в месяц, 13% — от 400 до 699 рублей, 12% — от 200 до 399 рублей, еще 12% считают приемлемой цену до 99 рублей. Почти 40% респондентов заявили, что не готовы платить за ИИ-функции вовсе.

В опросе приняли участие более 7 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый бизнес готов вложить в ИИ до 5 млн рублей в год.