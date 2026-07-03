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Общество

В Херсонской области без света оказались более 90 населенных пунктов

Сальдо: без электричества остается 91 населенный пункт Херсонской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Херсонской области без электроэнергии остается 91 населенный пункт, в максимальном темпе идут аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере «Макс».

«Без электроэнергии остаются Великолепетихский, Верхнерогачикский, Ивановский, Каховский, Нижнесерогозский и Новотроицкий округа — всего 91 населенный пункт», — написал глава региона.

Кроме того, в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в регионе пострадали пять мирных жителей. В сообщении Сальдо отметил, что чаще всего удары приходились по легковым автомобилям, также повреждения получили семь автобусов.

29 июня в Херсонской области оказались полностью или частично обесточены все округа.

До этого проблемы атаковал энергетическую систему в Запорожской области.

Ранее дроны ВСУ спровоцировали пожары в заповеднике в Херсонской области.

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