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Общество

Большая часть Херсонской области осталась без света

Сальдо: все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Херсонской области все округа полностью или частично обесточены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

Несколькими часами ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетическую систему Запорожской области.

28 июня губернатор Владимир Сальдо сообщил, что дроны ВСУ нанесли удары по автобусному парку в Херсонской области. По его словам, несколько единиц гражданского транспорта были уничтожены. Среди них — 14 школьных автобусов.

На фоне произошедшего Сальдо обратился к лидерам стран — членов НАТО, продолжающих поддерживать Киев. Он поинтересовался, против кого Вооруженные силы Украины ведут боевые действия, и предположил, что противниками украинских войск стали мирные жители и дети.

Ранее ВСУ повредили энергетические объекты в Запорожской области.

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