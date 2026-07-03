Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Стало известно, работали ли миньоны на Гитлера

Создатель миньонов Коффен заявил, что они никогда не работали на Гитлера
Universal Studios

Французский аниматор Пьер Коффен, режиссер и один из создателей мультфильма «Миньоны и монстры» в интервью Polygon заявил, что миньоны никогда не работали на фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Дебаты о том, что миньоны могли прислуживать немецкому диктатору, возникли после выхода мультфильма «Миньоны» в 2015 году. Тогда зрители узнали, что на протяжении всей истории человечества эти желтые существа прислуживали разным злодеям, включая Наполеона. В связи с этим пользователи интернета задались вопросом, где они были во время Второй мировой войны.

«Я знал, что вы зададите этот вопрос. Как вам не стыдно», — пошутил Коффен, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в новом мультфильме выясняется, что существует сразу несколько племен миньонов. Коффен отметил, что в период Второй мировой миньоны, которых зрители знают по первому фильму, находились в пещере. А где были остальные, он не знает. Однако аниматор подчеркнул, что «они не участвовали в большой истории».

Новый мультфильм «Миньоны и монстры» вышел в мировой прокат летом 2026 года. Его действие разворачивается в Голливуде 1920-х годов. По сюжету миньоны отправляются на поиски самых пугающих существ, чтобы снять фильм ужасов. Однако они вновь вынуждены спасать мир. В этом им помогает существо по имени Гуми.

Ранее в Британии потребовали запретить известный российский мультсериал.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Холодильник не для всех. Как хранить лекарства в жару, чтобы не испортить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!