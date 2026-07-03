Стало известно, работали ли миньоны на Гитлера

Создатель миньонов Коффен заявил, что они никогда не работали на Гитлера

Французский аниматор Пьер Коффен, режиссер и один из создателей мультфильма «Миньоны и монстры» в интервью Polygon заявил, что миньоны никогда не работали на фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Дебаты о том, что миньоны могли прислуживать немецкому диктатору, возникли после выхода мультфильма «Миньоны» в 2015 году. Тогда зрители узнали, что на протяжении всей истории человечества эти желтые существа прислуживали разным злодеям, включая Наполеона. В связи с этим пользователи интернета задались вопросом, где они были во время Второй мировой войны.

«Я знал, что вы зададите этот вопрос. Как вам не стыдно», — пошутил Коффен, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в новом мультфильме выясняется, что существует сразу несколько племен миньонов. Коффен отметил, что в период Второй мировой миньоны, которых зрители знают по первому фильму, находились в пещере. А где были остальные, он не знает. Однако аниматор подчеркнул, что «они не участвовали в большой истории».

Новый мультфильм «Миньоны и монстры» вышел в мировой прокат летом 2026 года. Его действие разворачивается в Голливуде 1920-х годов. По сюжету миньоны отправляются на поиски самых пугающих существ, чтобы снять фильм ужасов. Однако они вновь вынуждены спасать мир. В этом им помогает существо по имени Гуми.

Ранее в Британии потребовали запретить известный российский мультсериал.