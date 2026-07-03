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В России появилась новая схема обмана автовладельцев с тайными координатами бензовоза

Mash: мошенники в России стали предлагать «немецкий бензин» по схеме закладки
Petair/Shutterstock/FOTODOM

В Telegram появились каналы с накрученными подписчиками и фейковыми отзывами, где предлагают «очень качественное» топливо из Германии, сообщает Mash. Мошенники утверждают, что якобы ввозят в Россию бензин премиум-класса из Европы и продают его по принципу «закладки» — как запрещенные вещества.

Схема выглядит так: клиент переводит 6 тыс. рублей предоплаты, после чего получает координаты места с «секретным бензовозом» и кодовое слово. Это слово нужно назвать водителю фуры — после этого можно залить полный бак элитного горючего.

Корреспондент Mash перевел предоплату, после чего мошенник начал выдвигать условия. Сначала он заявил, что объем заказа слишком мал, поэтому получение топлива возможно только через месяц. В качестве альтернативы он предложил забрать бензин в Краснодаре, где, по его словам, находится тайная автоцистерна. Однако когда выяснилось, что в южном регионе есть возможность оперативно получить товар, злоумышленник прекратил общение и заблокировал собеседника.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, что за перепродажу бензина без регистрации юридического лица россиянам грозит штраф. Если ущерб от нелегальной торговли превысил 3,5 млн рублей, деятельность может привести к аресту, предупредил он.

Ранее мошенники начали красть банковские данные россиян с помощью фейковых ваучеров на бесплатный бензин.

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