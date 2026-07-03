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Общество

В Омской области мужчина расправился со знакомым из-за курицы и избежал тюрьмы

Житель Омской области ударил товарища топором, чтобы отомстить за свою курицу
Shutterstock

Кормиловский районный суд Омской области вынес приговор 42-летнему местному жителю, который расправился с товарищем из-за курицы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В августе 2025 года мужчина распивал алкоголь у себя дома в компании знакомых, пока один из гостей не поймал во дворе курицу и не ударил ее о клетку. В результате птица не выжила, что разозлило хозяина дома. Чтобы отомстить обидчику, сибиряк схватил топор и нанес ему несколько ударов по голове и шее. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти не смогли.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент произошедшего мужчина страдал хроническим психическим расстройством и по-прежнему имеет такой диагноз. В связи с этим его освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в специализированную психиатрическую стационарную организацию.

Ранее москвичку, расправившуюся с шестилетним сыном, отправили на принудительное лечение.

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