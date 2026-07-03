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Общество

В одном доме обнаружили 16 одичавших детей

В США 16 детей годами жили в комнате с фекалиями и большим количеством бактерий
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

В американской деревне полиция случайно обнаружила в частном доме 16 детей, которые годами жили в антисанитарных условиях. Об этом сообщает WLWT.

Полицейские обнаружили одичавших детей в возрасте от полутора до 18 лет в деревне Хамден, штат Огайо. Детей держали в комнате площадью 13 квадратных метров без воды и еды. В помещении было зафиксировано большое количество бактерий и человеческих фекалий. Как отметил шериф округа Винтон Райана Кейна, домашний скот во дворе содержался в лучших условиях, чем дети.

Некоторые из детей, включая 18-летнюю девушку, не могли говорить. Двух несовершеннолетних пришлось экстренно госпитализировать. Один из детей находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Генпрокурор штата Огайо Энди Уилсон отметил, что если бы прошли еще бы сутки, одного или даже нескольких детей с высокой вероятностью не удалось спасти.

Родителей, бабушку и дедушку детей задержали. Обыски в доме продолжаются, штат намерен взять детей под временную опеку. Отмечается, что дело носит внутрисемейный характер и не связано с торговлей людьми.

До этого в Уфе пятерых детей-маугли в возрасте от трех до 14 лет изъяли из неблагополучной семьи. Несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях, часто голодали или питались объедками, а многодетная мать злоупотребляла алкоголем и не занималась их воспитанием.

Ранее отец растил детей в изоляции из-за страха перед лабораторными вирусами.

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