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Отец растил детей в изоляции из-за страха перед лабораторными вирусами

OC: итальянец держал семью в изоляции, боясь лабораторных вирусов
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Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

В Италии обнаружили детей, выросших в полной изоляции из-за паранойи отца по поводу лабораторных вирусов, пишет Oddity Central.

Полиция Италии обнаружила двух детей, живущих в полной изоляции на ферме в регионе Пьемонт. Дети — мальчик девяти лет и шестилетняя девочка — были найдены в ходе проверки после наводнения. Отец, увлечённый теориями о лабораторных вирусах, скрывал их от общества и не регистрировал в органах власти.

По информации СМИ, дети родились в Германии, а затем переехали в Италию во время пандемии COVID-19. Их 54-летний отец, уроженец Нидерландов, страдал от навязчивых идей относительно опасности лабораторно созданных вирусов. Он отказывался от вакцинации для своих детей и был убеждён, что правительства используют вирусы для заражения населения.

Родители утверждали, что обучают детей дома и обеспечивают им полноценную жизнь. Однако эксперты установили, что дети находились в условиях почти полной изоляции, без доступа к образованию, медицинским услугам и социальным связям. По словам представителей полиции, дети вели себя агрессивно, как по отношению к окружающим, так и друг к другу.

Сообщается, что отец тщательно спланировал изоляцию семьи. Ферма была полностью автономной в плане энергоснабжения и водоснабжения, и добраться до неё можно было лишь через лес по длинной тропе.

Теперь суд по делам несовершеннолетних в Турине признал родителей непригодными для воспитания детей. Обоих несовершеннолетних временно поместили в специализированное учреждение под опеку благотворительной организации, пока решается вопрос об их дальнейшем устройстве в подходящую семью.

Ранее в Таиланде обнаружили 8-летнего ребенка-маугли, живущего в лесу с собаками.

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