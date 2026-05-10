В Башкирии нашли пятерых детей-маугли, питавшихся объедками

В Уфе пятерых детей в возрасте от трех до 14 лет изъяли из неблагополучной семьи, сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».

Как стало известно, несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях, часто голодали или питались объедками, а многодетная мать злоупотребляла алкоголем и не занималась их воспитанием.

По словам источника, старшие дети не посещали школу, а в дом к женщине регулярно приходили посторонние мужчины. Они избивали и мальчиков, и девочек, если те мешали им во время застолья.

Прокуратура Башкирии начала проверку и намерена дать оценку действиям органов профилактики и опеки, которые, как сообщается, ранее уже посещали семью. Сейчас дети находятся в соцучреждении, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее нижегородка истязала четверых детей и своими руками накладывала им швы без анестезии.

 
