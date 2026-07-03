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«Дожди и гроза»: москвичам рассказали о погоде 3 июля

«КП»: дождь и гроза ожидаются в Москве 3 июля
Vladimir Baranov/Global Look Press

В пятницу, 3 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, по области возможны кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

«Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя и гроза. На столбиках термометров можно увидеть +26...+28°C. Ночью же температура опустится до +15...+17°C. В темное время суток в российской столице также прогнозируются дождь, местами сильный, и гроза», — говорится в сообщении.

В конце рабочей недели в столице установится западный, северо-западный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Синоптик Татьяна Позднякова добавила, что в Москву приходит постепенное охлаждение после продолжительной жары.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в выходные столичный и соседние восточные области регион накроет дождями – их принесет южный циклон. Ненастная погода будет сопровождаться понижением температуры воздуха. По его словам, меняться погода начнет с субботы, 4 июля. Во второй половине дня начнутся осадки.

Ранее москвичей предупредили о рекордных осадках в предстоящие выходные.

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