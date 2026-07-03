Задержанный в Ставрополье сторонник террористов признался в планировании взрыва

Задержанный на Пятигорске признался, что хотел устроить теракт на ж/д вокзале

Задержанный в Ставропольском крае сторонник международной террористической организации признался, что хотел устроить теракт на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео-допрос Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Дал присягу Амину. Хотел сделать теракт на ж/д вокзале», — признался задержанный на видео, имея ввиду своего куратора.

3 июля в ФСБ РФ сообщили о задержании в Пятигорске сторонника запрещенной международной террористической организации, который под руководством неизвестного куратора из Сирии планировал поджечь объект железнодорожной инфраструктуры в Ставрополье. Для этого он намеревался использовать самодельное взрывное устройство.

По данным ведомства, после предполагаемого совершения теракта фигурант собирался выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической организации, однако силовики заблаговременно выявили его и задержали.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов сразу в трех регионах России.