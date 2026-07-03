Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Задержанный в Ставрополье сторонник террористов признался в планировании взрыва

Задержанный на Пятигорске признался, что хотел устроить теракт на ж/д вокзале
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Задержанный в Ставропольском крае сторонник международной террористической организации признался, что хотел устроить теракт на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео-допрос Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Дал присягу Амину. Хотел сделать теракт на ж/д вокзале», — признался задержанный на видео, имея ввиду своего куратора.

3 июля в ФСБ РФ сообщили о задержании в Пятигорске сторонника запрещенной международной террористической организации, который под руководством неизвестного куратора из Сирии планировал поджечь объект железнодорожной инфраструктуры в Ставрополье. Для этого он намеревался использовать самодельное взрывное устройство.

По данным ведомства, после предполагаемого совершения теракта фигурант собирался выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической организации, однако силовики заблаговременно выявили его и задержали.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов сразу в трех регионах России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!