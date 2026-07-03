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Общество

Эксперт объяснил резкий спрос российской молодежи на отдых в санаториях

Специалист Буря: 35-летние россияне начали чаще отдыхать в санаториях
YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock/FOTODOM

В российских санаториях стало заметно больше молодежи – все чаще такой тип отдыха выбирают молодые люди от 35 лет, причем многие приезжают с детьми. Одна из главных причин этого – мода на здоровый образ жизни и желание уделить внимание своему здоровью, отметил в беседе с 360.ru эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.

«Молодые люди стали понимать, что санаторий — это не только место для лечения каких-то хронических заболеваний, но это место, где можно перезагрузиться, восстановить силы, замедлиться», — пояснил специалист.

Еще одна серьезная причина растущего спроса молодежи на санаторный отдых – это часто развитие заболеваний, которые раньше фиксировались в пожилом возрасте, у молодых людей 35-40 лет. Так, эксперт отметил, что сегодня все больше молодых россиян страдают от заболеваний ЖКТ, болезней суставов, проблем с кожей, подчеркнув, что по большей части все – следствие неправильного питания и сидячего образа жизни.

Санатории сегодня чаще подстраивают работу под молодых отдыхающих, делая акцент не только на лечении, но и на программах релаксации, отметил Буря. По его словам, такие программы антистресса сегодня невероятно популярны среди молодых россиян.

До этого врач функциональной диагностики, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что к санаториям нельзя относиться как к домам отдыха или пансионатам – важно понимать, что туда ездят ради лечения. Конкретный санаторий с перечнем процедур должен выбираться по назначению врача, так как в противном случае есть риск ухудшить самочувствие, спровоцировать обострение того или иного заболевания. Он призвал относиться к санаториям как к медучреждениям с дополнительными услугами – например, в виде массажа или водолечебницы.

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