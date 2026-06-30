Россиян предупредили о риске поездки в санаторий без направления врача

К санаториям нельзя относиться как к домам отдыха или пансионатам – важно понимать, что туда ездят ради лечения. Конкретный санаторий с перечнем процедур должен выбираться по назначению врача, так как в противном случае есть риск ухудшить самочувствие, спровоцировать обострение того или иного заболевания, предупредил в беседе с 360.ru врач функциональной диагностики, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он призвал относиться к санаториям как к медучреждениям с дополнительными услугами – например, в виде массажа или водолечебницы.

«Есть определенные методические материалы, которые позволяют врачам решить, какое воздействие необходимо для пациента, чтобы достичь ремиссии, – пояснила специалист. – Поэтому перед поездкой врач выдает курортную карту, где прописано, какое заболевание у пациента, потому что любое воздействие может привести к обострению».

При самостоятельном выборе санатория поездка может не принести пользы, так как даже время нахождения в нем лучше определять с помощью врача – период лечения варьируется от двух недель и дольше. Кондрахин также напомнил, что сегодня пенсионерам выдают бесплатные путевки в санаторий при наличии определенных заболеваний. Кроме того, россияне ездят туда для реабилитации после операций и прочих серьезных процедур.

Ранее в Иркутске реабилитация в санатории закончилась для пенсионерки остановкой сердца.