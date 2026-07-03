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Общество

В Приморье усилена группировка для поисков пропавшего вертолета Robinson R44

В Приморье группу поиска пропавшего вертолета R-44 увеличили до 110 человек
M G White/Shutterstock/FOTODOM

Группа поиска вертолета Robinson R44, пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморья, увеличена до 110 человек. Об этом сообщает краевое министерство по делам гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В публикации говорится, что в поисках на данный момент задействованы примерно 70 человек из «Приморской авиабазы» и наиболее подготовленные спасатели МЧС России. Кроме того, вертолет ищут и с воздуха — для этого используют воздушные суда МЧС и компании «Гранат», которой принадлежал пропавший вертолет.

«Сегодня общая численность группировки будет увеличена до 110 человек», — говорится в сообщении.

В данный момент поиски сосредоточены в тайге, где спасатели прочесывают очередной участок. Также были проведены два десантирования в районы, где, по словам очевидцев, мог находиться пропавший вертолет, но информация не подтвердилась.

21 июня Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в Приморском крае вертолет перестал выходить на связь. Воздушное судно R-44 отправилось из поселка Терней в Единку, но, предварительно, около 12:00 экипаж перестал выходить на связь. Предварительно, на борту находились два человека. Транспортное средство занималось лесоавиационными работами.

Ранее военно-транспортный самолет пропал над Крымом, судьба экипажа неизвестна.

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