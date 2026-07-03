Стали известны подробности об обвиняемых в расправе над студентом из Омска

Все молодые люди, обвиняемые в расправе над студентом в Омской области, принимали препараты для перехода в транссексуалы («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Они все трансы. Все употребляли специальные гормоны и вещества для того, чтобы у них росла грудь. Они собирались совершить полный транспереход», — заявил источник агентства.

По его словам, обвиняемые с этой же целью отращивали волосы и пытались вести себя женственно.

21 июня мать студента из Омска Александра Трипутеня подала заявление о пропаже сына. Спустя пять дней молодого человека нашли без признаков жизни на заброшенной территории у Сыропятского тракта. На его теле обнаружили ножевые ранения. В расправе над студентом заподозрили шестерых человек, включая одну девушку. Они были арестованы.

Как писал Telegram-канал Mash, на Трипутеня напали его знакомые из движения ЛГБТ. СМИ выяснили, что студент состоял в группе из семи молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, которые придерживались идеи нетрадиционных отношений. Однако Трипутень отказался и дальше разделять эти ценности, заявив друзьям, что хочет строить отношения с противоположным полом. В материале утверждалось, что именно после этого компания начала планировать расправу.

Ранее журналисты узнали, что Александр Трипутень был безответно влюблен.