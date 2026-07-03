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Россиянам напомнили о праве на налоговый вычет за занятия спортом

Депутат Чаплин: в 2026 году получить налоговый вычет на спорт стало проще
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

В России расширили список перечень лиц, которые могут получить налоговый вычет на занятия спортом, причем с этого года процедура оформления выплаты стала проще. Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Налоговый вычет на спорт предоставляют гражданам, которые официально трудоустроены и платят НДФЛ. Причем вернуть средства можно не только за себя, но и за несовершеннолетних детей, студентов-очников до 24 лет, родителей, вышедших на пенсию.

«Главное условие — оплачивать занятия должен именно тот, кто планирует заявлять вычет», — подчеркнул депутат, добавив, что услуги, за которые полагается налоговый вычет, определены специальным правительственным перечнем.

Так, к ним относятся, среди прочего, абонементы в фитнес-клубы, бассейны, спортсекции, индивидуальные занятия с тренером и так далее. Однако есть важное условие – организация, в которой человек занимается спортом, должна быть включена в список Минспорта РФ, предупредил парламентарий.

Налоговый вычет возвращается с максимальной суммы в 150 тыс. рублей за год, а размер выплат зависит от налоговой ставки. Оформить вычет можно за последние три года. Процедура проводится либо на сайте ФНС, либо через работодателя (тогда с зарплаты перестанут удерживать налог на сумму выплаты), либо через подачу декларации 3-НДФЛ в налоговую заключил Чаплин.

Напомним, в России с 1 сентября 2026 года введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Граждане смогут вернуть часть налога на НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключённым с начала прошлого года. Как уточнили в Минфине РФ, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключённым с 1 января 2025 года.

Российским пенсионерам ранее напомнили о налоговом вычете за зубные протезы.

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