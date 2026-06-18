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Общество

Российским пенсионерам напомнили о налоговом вычете за зубные протезы

Сенатор Мурог: пенсионерам положен налоговый вычет на зубные протезы
Global Look Press

Некоторые пенсионеры могут оформить налоговый вычет за лечение и протезирование зубов – это право предоставляется им в случае уплаты НДФЛ. С пенсии вернуть вычет не получится, так как она налогом не облагается, объяснил RT сенатор Игорь Мурог.

Речь идет как об официальной работе, так и о других доходах, с которых уплачивается налог – например, это может быть аренда или продажа имущества.

«Если у пенсионера такого дохода нет, вычет могут оформить работающие дети или супруг — при условии, что они оплачивали лечение, документы оформлены на них, а родство подтверждено свидетельствами», — отметил сенатор.

На оформление вычета предоставляется три года после уплаты, сумма зависит от того, какие услуги предоставлялись и какова ставка НДФЛ. Мурог напомнил, что, в частности, при дорогостоящем лечении нет лимитов по расходам, возвращается процент от суммы в размере не более годового НДФЛ. Что касается обычного лечения, то лимиты соцвычетов установлены на уровне 150 тыс. рублей в год, то есть при ставке в 13% максимальная сумма к возврату ограничивается 19,5 тыс. рублей.

Чтобы оформить вычет, необходимо получить справку от клиники, сохранить платежки, а также предоставить 3-НДФЛ. Проверка длится до трех месяцев, после чего должны перечислить средства, заключил сенатор.

До этого Мурог также напоминал, что некоторые россияне имеют право на бесплатное протезирование зубов – эта мера поддержки действует на федеральном уровне для отдельных категорий граждан. В числе тех, кто может воспользоваться этой льготой, в частности, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, некоторые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. Так, например, военным пенсионерам мера поддержки предоставляется при выслуге от 20 лет и увольнении по возрасту, состоянию здоровья или в соответствии с организационно-штатными мероприятиями.

Ранее протезирование зубов предложили включить в ОМС.

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