В России появится новый налоговый вычет

В России с 1 сентября введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Граждане России с 1 сентября 2026 года смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Он позволит им вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.

Там уточнили, что речь идет о вступлении в силу изменений в Налоговый кодекс России, принятых федеральным законом № 418-ФЗ.

«Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года», — заявили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что размер налогового вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.

Как отметили в Минфине, такой налоговый вычет является одной из мер государственной поддержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, позволяющим формировать сбережения на будущее.

До этого финансовый эксперт Елена Дроздова заявила, что граждане РФ могут вернуть часть НДФЛ за расходы на фитнес, бассейн, спортивные секции и другие занятия физкультурой. По ее словам, в текущем году оформить вычет можно за 2023, 2024 и 2025 годы.

Ранее россиянам рассказали, сколько денег можно получить в качестве налогового вычета.