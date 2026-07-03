Российским болельщикам объяснили, как справиться с недосыпом из-за ЧМ-2026

Российские болельщики смогут легче пережить период поздних трансляций во время чемпионата мира по футболу, если будут пользоваться функцией записи телевизионных матчей и смотреть их в подходящее время. Об этом «Москве 24» рассказала врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева, комментируя новость о том, что россияне столкнулись с хроническим недосыпом в результате просмотра матчей ЧМ по футболу в Северной Америке — из-за разницы во времени трансляции в России проходят поздно ночью.

Если болельщик не готов пойти на это, врач посоветовала действовать с учетом своего хронотипа. Так, жаворонкам она посоветовала лечь спать перед матчем, а потом — уже не ложиться, чтобы не сбился режим. Совам лучше засыпать сразу после трансляции.

Эксперт предупредила, что любые нарушения в режиме очень вредны для здоровья.

«Иногда даже одной бессонной ночи достаточно, чтобы получить обострение хронических заболеваний, в частности ухудшение сердечно-сосудистых и пищеварительных проблем. К тому же из-за этого понижается иммунитет и до 70% возрастают риски подхватить вирусное заболевание. Поэтому болельщикам советую сейчас быть очень внимательными к своему здоровью», — подчеркнула Царева.

1 июля бывший нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов в своем Telegram-канале задал своим подписчикам вопрос по проходящему в эти дни чемпионату мира — 2026 по футболу. Он поинтересовался у них, есть ли те, кто высыпается с этим чемпионатом мира.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее сборная США установила командный рекорд на чемпионатах мира.