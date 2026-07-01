Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Спорт

Смолов задался вопросом по поводу ЧМ-2026

Форвард Смолов задался вопросом недосыпа из-за ЧМ-2026
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов в своем Telegram-канале задал своим подписчикам вопрос по проходящему в эти дни чемпионату мира — 2026 по футболу.

«Гайзы, а есть те, кто высыпается с этим чемпионатом мира?!» — написал он.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в мировом первенстве.

Сборная России не принимает участие в международных турнирах с 2022 года после начала СВО.

Ранее сборная Нидерландов пожаловалась на расизм после вылета с ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!