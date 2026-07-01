Смолов задался вопросом по поводу ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов в своем Telegram-канале задал своим подписчикам вопрос по проходящему в эти дни чемпионату мира — 2026 по футболу.

«Гайзы, а есть те, кто высыпается с этим чемпионатом мира?!» — написал он.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в мировом первенстве.

Сборная России не принимает участие в международных турнирах с 2022 года после начала СВО.

Ранее сборная Нидерландов пожаловалась на расизм после вылета с ЧМ-2026.