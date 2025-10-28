Туристы засняли на видео лису, гуляющую на мостике над пропастью

Лиса прошлась по подвесному мостику над пропастью в горах Сочи

Лиса прошлась по подвесному мостику над пропастью в горах Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия. Кубань».

Проходящие мимо туристы засняли лису на видео. На какдрах она увернно проходит по узкому мостику, натянутому над большой высотой.

До этого во Владивостоке засняли пробегающую по проезжей части лису. Известно, что животное быстро поймали.

В средине октября в в ЯНАО лось выбежал на проезжую часть. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как лось выбегает на дорогу и быстро движется в сторону проезжающего автомобиля, при этом, чтобы избежать столкновения, животное падает на задние ноги и начинает тормозить. Далее на записи видно, что после произошедшего лось скрылся в лесу.

Ранее в Саратовской области мужчина попал в больницу после укуса дикого ежа.