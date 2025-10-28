На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туристы засняли на видео лису, гуляющую на мостике над пропастью

Лиса прошлась по подвесному мостику над пропастью в горах Сочи
true
true
true

Лиса прошлась по подвесному мостику над пропастью в горах Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия. Кубань».

Проходящие мимо туристы засняли лису на видео. На какдрах она увернно проходит по узкому мостику, натянутому над большой высотой.

До этого во Владивостоке засняли пробегающую по проезжей части лису. Известно, что животное быстро поймали.

В средине октября в в ЯНАО лось выбежал на проезжую часть. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как лось выбегает на дорогу и быстро движется в сторону проезжающего автомобиля, при этом, чтобы избежать столкновения, животное падает на задние ноги и начинает тормозить. Далее на записи видно, что после произошедшего лось скрылся в лесу.

Ранее в Саратовской области мужчина попал в больницу после укуса дикого ежа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами