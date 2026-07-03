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Москвичей предупредили о дождях с грозой 3 июля

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дожде с грозой 3 июля
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Температура воздуха до плюс +27°C, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве 3 июля. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ночью возможна гроза. Ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

Минимальная температура в Москве ожидается +18...+20°C, по Московской области — от +15 до +20°C. Днем в столице ожидается +25...+27°C, по области — от +22 до +27°C.

Температура воздуха в Москве 3 июля будет на два-три градуса выше климатической нормы, рассказала Позднякова.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что погода в Москве отличилась аномалией — это один из самых жарких дней за все лето. По его словам, сегодня днем воздух в Москве прогрелся до +30°C. Шувалов отметил, что внезапный всплеск тепла стал очень коротким и совсем не похож на наблюдаемую западноевропейскую жару, причем уже в выходные на смену такой погоде придут сильные дожди и похолодание.

Ранее москвичей предупредили о рекордных осадках в предстоящие выходные.

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