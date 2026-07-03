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Климатолог оценил, могут ли северные моря России стать курортами

Терешонок: северные моря РФ не станут курортами при глобальном потеплении
Arseniy Rossikhin/Shutterstock/FOTODOM

Северные территории России вследствие глобального потепления не станут морскими курортами. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с ТАСС.

«Северные моря курортами, как на юге, не станут по той причине, что в холодный период при отсутствии солнца выхолаживание за полярным кругом останется существенным», — сказал он, говоря об изменении климата в России в ближайшие 100 лет.

Климатолог рассказал, что со временем непригодные к комфортной жизни арктические зоны станут более пригодными, но негативные последствия климатических перемен будут возрастать, что обнулит их привлекательность.

Берега России на Крайнем Севере омывают шесть морей — Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Белое и Море Лаптевых.

До этого Терешонок предупредил, что глобальное потепление грозит массовым исчезновением животных и растений в ближайшие столетия.

Ранее сообщалось, что в России из-за глобального потепления растягивается период вегетации деревьев.

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