Климатолог оценил, могут ли северные моря России стать курортами

Северные территории России вследствие глобального потепления не станут морскими курортами. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с ТАСС.

«Северные моря курортами, как на юге, не станут по той причине, что в холодный период при отсутствии солнца выхолаживание за полярным кругом останется существенным», — сказал он, говоря об изменении климата в России в ближайшие 100 лет.

Климатолог рассказал, что со временем непригодные к комфортной жизни арктические зоны станут более пригодными, но негативные последствия климатических перемен будут возрастать, что обнулит их привлекательность.

Берега России на Крайнем Севере омывают шесть морей — Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Белое и Море Лаптевых.

До этого Терешонок предупредил, что глобальное потепление грозит массовым исчезновением животных и растений в ближайшие столетия.

Ранее сообщалось, что в России из-за глобального потепления растягивается период вегетации деревьев.