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Климатолог предупредил о последствиях потепления в России

Климатолог Терешонок: потепление грозит массовым исчезновением животных в России
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Глобальное потепление грозит массовым исчезновением животных и растений в ближайшие столетия. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По его словам, если рост температуры продолжится такими же темпами, как и сейчас, то климатическая катастрофа в ближайшие столетия приведет к исчезновению всего живого.

Климатолог добавил, что уже сегодня меняются природные и климатические зоны. Например, на смену северным растениям и животным приходят южные виды.

До этого заведующий лабораторией дендрологии Центрального сибирского ботсада Сибирского отделения РАН Евгений Банаев заявил, что из-за глобального потепления период вегетации деревьев в России в период весна–осень заметно растягивается.

Специалист также добавил, что в последние десятилетия, особенно с 2000-х годов, феноритмы растений стали более хаотичными. Раньше цветение происходило последовательно: сначала черемуха, затем яблоня, после сирень. Теперь эти сроки часто пересекаются.

Ранее у глобального потепления выявили новую неожиданную опасность.

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