В России из-за глобального потепления растягивается период вегетации деревьев

Из-за глобального потепления период вегетации деревьев в России в период весна–осень заметно растягивается. Об этом рассказал РИА Новости заведующий лабораторией дендрологии Центрального сибирского ботсада Сибирского отделения РАН Евгений Банаев.

По словам ученого, это выражается в том, что весенние стадии у растений наступают раньше — например, раскрываются почки и начинается цветение, а осенние этапы, включая изменение окраски листьев, приходят позже. Он отметил, что для дальневосточных кленов уже фиксируется сдвиг примерно на две-три недели.

Банаев подчеркнул, что в итоге общий вегетационный цикл растений удлиняется: весенние суммы положительных температур, необходимых для активного роста, теперь накапливаются раньше. При этом изменение температур заметно не только в Сибири — подобные наблюдения поступают и из других регионов, включая Санкт-Петербург, где потепление оценивают примерно в два градуса.

Кроме того, специалист добавил, что в последние годы, особенно начиная с 2000-х, чаще происходит «смешение» феноритмов: если раньше цветение шло последовательно (черемуха, затем яблоня, потом сирень), то теперь эти сроки нередко частично накладываются.

