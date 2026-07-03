Врач объяснил, опасно ли пассивное курение вейпов

Пассивное курение вейпов опасно для здоровья человека. Об этом ТАСС сообщил главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Да, это опасно. Аэрозоль, выдыхаемый вейпером, содержит никотин и мелкие канцерогенные частицы, которые вдыхают окружающие, что пагубно влияет на их здоровье», — сказал специалист.

Холдин добавил, что курение вейпов может способствовать развитию онкологических, сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний. Это связано с содержанием тяжелых металлов, альдегидов, никотина и ароматизаторов в аэрозолях электронных сигарет, уточнил врач.

21 июня кандидат наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета Эльвира Хачирова рассказала, что даже безникотиновые вейпы могут временно повышать жесткость аорты — главной артерии организма, от эластичности которой зависит нагрузка на сердце и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Путин подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов.