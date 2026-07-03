Россиянам назвали распространенные причины отказа при приеме на работу

Небрежно подготовленное сопроводительное письмо, опоздание на собеседование без объяснений и отсутствие зрелой профессиональной позиции могут стать причинами отказа при трудоустройстве. Об этом сообщила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, работодатели обращают внимание на отношение кандидата к процессу трудоустройства. К признакам недостаточной профессиональной зрелости она отнесла необъясненные опоздания на собеседования, небрежно составленные сопроводительные письма, а также акцент на вопросе «чему меня научат» вместо демонстрации собственной ценности для компании.

Хрипченко отметила, что работодатели ожидают от соискателей самостоятельности и готовности брать на себя ответственность, а не рассчитывать на то, чтобы их обучали с базового уровня.

До этого сообщалось, что в период с января по май 2026 года на российском рынке труда зафиксирован заметный рост активности кандидатов. Число размещенных резюме возросло на 52%, а средний уровень ожидаемой оплаты труда составил 69 837 рублей.

Ранее Голикова раскрыла уровень безработицы в России.