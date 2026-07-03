Жителей ряда регионов предупредили о повышенной пожарной опасности в ближайшие дни

В ближайшие три дня в 15 регионах России ожидается высокая пожарная опасность. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«3-5 июля высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Мурманской области, на юго-востоке Архангельской области, в Коми», — сказала специалист.

Макарова добавила, что аналогичная ситуация прогнозируется в Херсонской, Запорожской, Иркутской и Томской областях, а также в Донецкой народной республике, в Якутии, в Приморском, Камчатском, Алтайском, Хабаровском и Красноярском краях и в Чукотском автономном округе.

Синоптик уточнила, что речь идет об оценке состояния атмосферы, а не о мониторинге возникших пожаров. По ее словам, индекс определяется по сумме максимальных температур. Показатель может снизиться при выпадении осадков, отметила специалист.

Накануне в гидрометцентре Крыма сообщили, что на полуострове зафиксировали новый температурный рекорд: в Севастополе 1 июля воздух прогрелся до +35,9ºС. Предыдущий исторический максимум был зарегистрирован в 1938 году.

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