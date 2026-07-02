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Общество

Жара в Крыму побила исторический рекорд 88-летней давности

РИА Новости: жара в Крыму достигла исторического рекорда почти в 36 градусов
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Крыму зафиксировали новый температурный рекорд: в Севастополе 1 июля воздух прогрелся до +35,9ºС. Предыдущий исторический максимум был зарегистрирован в 1938 году, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Крыма.

Побитый вчера рекорд 88-летней давности составлял +33,9ºС. Таким образом, новый показатель превысил исторический максимум сразу на два градуса.

По словам сотрудников крымского гидрометцентра, дневная температура в столице республики оказалась самой высокой по всему полуострову.

Сегодня, согласно прогнозу, в Крыму сохраняется ясная и по-прежнему аномально жаркая погода: среднесуточные показатели температуры воздуха на 7ºС превышают климатическую норму для первых дней июля.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +19…+24ºС, в горной местности Крыма — до +14…+18ºС. Днем воздух прогреется до +30…+35ºС, в горах — до +28ºС. Небольшое похолодание ожидается только с выходных.

Ранее синоптик рассказала о температуре моря на российских курортах.

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