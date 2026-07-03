В России хотят создать выплату для бабушек и дедушек по уходу за внуками

В ГД внесут законопроект о «бабушкиной зарплате» за уход за внуками

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесет законопроект о «бабушкиной зарплате» — ежемесячной выплате для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагается установить ежемесячную выплату размером на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) по региону.

По словам Миронова, для получения выплаты мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок – находиться на полном гособеспечении.

Этим же проектом предлагается создать ежемесячную соцвыплату в размере МРОТ безработным родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до трех лет.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что социальные выплаты для обеспечения жильем детей-сирот старше 23 лет могут увязать со средней рыночной стоимостью одного квадратного метра недвижимости в конкретном муниципалитете. Соответствующий законопроект депутаты и сенаторы внесли в Госдуму.

Ранее в Госдуме предложили оплатить выпускной для школьников из многодетных семей.