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В Госдуме предложили по-новому рассчитывать соцвыплату на жилье для детей-сирот

Депутат Панеш: выплаты на жилье для сирот нужно связать с рыночной стоимостью
tetxu/Shutterstock/FOTODOM

Социальные выплаты для обеспечения жильем детей-сирот старше 23 лет могут увязать со средней рыночной стоимостью одного квадратного метра недвижимости в конкретном муниципалитете. Соответствующий законопроект депутаты и сенаторы внесли в Госдуму. Об этом в беседе с «Парламентской газете» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Депутат напомнил, что сейчас размер выплаты рассчитывается по средней рыночной стоимости квадратного метра в регионе, однако не ниже норматива Минстроя. При этом на практике такой суммы не всегда хватает для покупки квартиры в областных центрах и крупных городах. Так, по словам Панеша, средняя цена в регионе может составлять 80 тысяч рублей за квадратный метр, а в его столице — 120 тысяч.

Парламентарий подчеркнул, что предложенные нормы позволят рассчитывать выплату исходя из средней стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете, где живет сирота. Региональный норматив также не должен быть ниже федерального.

«Таким образом, если в городе-миллионнике квадратный метр стоит 120 тысяч, а по региону в среднем 80 тысяч, сирота получит выплату исходя из 120 тысяч. Это справедливо: человек получает деньги, адекватные реальным ценам в его месте жительства. Этот законопроект не просто техническая правка, а восстановление справедливости для самых незащищенных категорий граждан», — сказал депутат.

Ранее в Госдуме предложили оплатить выпускной для школьников из многодетных семей.

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