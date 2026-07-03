Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

США заказали новые арктические ледоколы на $3,3 млрд

Береговая охрана США закупит шесть новых арктических ледоколов на $3,3 млрд
NSF photo by Holly Gingles

Береговая охрана США заключила контракты на строительство шести ледоколов нового класса Arctic Security Cutter (ASC) на общую сумму $3,3 млрд. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в социальной сети Х.

Согласно документу, один из контрактов стоимостью $2,2 млрд получила американская компания Bollinger Shipyards Lockport. Она построит четыре судна. Еще два ледокола на сумму $1,1 млрд будет производить финская Rauma Marine Constructions.

В береговой охране США заявили, что новые арктические сторожевые корабли позволят усилить присутствие страны в Арктическом регионе и укрепить морские возможности. Планируется, что первый ледокол будет передан заказчику в 2028 году, а поставка всех шести судов завершится к 2031 году.

В ноябре 2025 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США значительно меньше ледоколов, чем у России. В октябре сообщалось, что глава Белого дома хочет, чтобы в распоряжении Соединенных Штатов было столько же ледоколов, сколько и у России, стремясь купить корабли у Финляндии и ряда других государств.

Ранее США договорились с Финляндией о закупке ледоколов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!