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Общество

Трамп активно скупал акции ИТ-гигантов на фоне обвала рынка

CNBC: Трамп скупал акции ИТ-компаний на фоне обвала рынка в 2025 году
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп в 2025 году приобрел акции крупных технологических компаний в период падения рынка, связанного с тарифной политикой американской администрации. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По данным издания, в среднем глава Белого дома совершал около 62 сделок по покупке акций в день. 8 апреля этот показатель вырос до 327 операций.

Телеканал отмечает, что активные покупки пришлись на конец четырехдневного снижения рынка, вызванного объявлением плана по введению высоких импортных пошлин. Среди компаний, акции которых приобретались в этот период, называются Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia.

В апреле 2025 Трамп призвал биржевых игроков скупать акции на фоне падения их котировок из-за пошлин. После размещения этого поста акции компании Трампа Trump Media & Technology Group начали расти. При этом до этого их стоимость упала на 8% на фоне введения США новых пошлин на зарубежные товары.

До этого сообщалось, что июнь 2026 года стал худшим месяцем для акций Microsoft за последние 25 лет.

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