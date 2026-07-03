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Общество

В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой

МВД: в поселке Боброво вблизи домов произошел конфликт со стрельбой
Global Look Press

В поселке Боброво Ленинского городского округа Московской области произошел конфликт, в ходе которого были слышны звуки, похожие на выстрелы. Об этом сообщило управление МВД России по Подмосковью в Telegram-канале.

«2 июля в вечернее время в Дежурную часть УМВД России по Ленинскому г.о. поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на улице Лесная в пос. Боброво, слышны звуки, похожие на выстрелы», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что прибывшие на место сотрудники полиции не обнаружили участников конфликта. Также в медицинские учреждения не поступала информация о пострадавших. Полиция устанавливает детали произошедшего.

1 июля под Новосибирском неизвестные устроили стрельбу на пляже в районе деревни Бурмистрово, где отдыхала семья с детьми. Инцидент произошел у Новосибирского водохранилищего. По словам очевидцев, к берегу на надувной моторной лодке подплыли трое мужчин, которые начали оскорблять отдыхающих, а затем несколько раз выстрелили в их сторону.

Ранее врачам не удалось спасти одного из пострадавших во время стрельбы под Саратовом.

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