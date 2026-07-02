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Общество

Российский алиментщик спрятался от приставов под кроватью

В Астрахани алиментщик спрятался от приставов под кроватью
Михаил Мордасов/РИА Новости

В Астрахани приставам пришлось доставать алиментщика из-под кровати. Об этом сообщает УФССП по региону.

Мужчина длительное время избегал выплат на содержание дочери — официального заработка и собственности у него не было. На вызовы к судебному приставу он не реагировал. Когда задолженность стала крупной, неплательщика объявили в розыск.

Приставам удалось найти жилище, где скрывался мужчина, однако дверь долго не открывали — за ней слышалась возня и перешептывания. Когда приставы вошли, находившаяся внутри девушка принялась уверять, что разыскиваемого здесь нет. Однако в прихожей стояли мужские ботинки.

Сотрудники вместе с бойцами спецназа приступили к осмотру жилища и в результате обнаружили мужчину — он прятался под кроватью. Мировой судья отправил его под арест на десять суток. После освобождения он начал гасить долг и исправно платить алименты.

Ранее сообщалось, что житель Кузбасса скрывался от алиментов, прикрываясь братом-близнецом.

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