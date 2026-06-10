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Общество

Житель Кузбасса скрывался от алиментов, прикрываясь братом-близнецом

В Кузбассе мужчина помогал брату-близнецу скрываться от алиментов
ГУФССП России по Кемеровской области - Кузбассу

Житель Анжеро-Судженска прикрывался братом-близнецом, чтобы не платить алименты своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что всего мужчина задолжал по алиментам почти 500 тыс. рублей.

Чтобы скрыться от судебных приставов, должник уехал работать на вахту. Дома остался брат-близнец, который представлялся за него. Причем мужчины оказались очень похожи и даже имели одинаковые татуировки на запястьях, начинающиеся с первой буквы их имен, уточнили в ФССП.

В результате исполнительных действий приставы выявили обман. Сотрудниками ведомства установили фактический адрес места нахождения должника и его личность. Мужчину доставили в отделение, где в отношении него был составлен административный протокол по статье о неуплате средств на содержание детей.

Адвокат и медиатор Маргарита Янгуразова ранее в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что неуплата алиментов может стать основанием для лишения родительских прав, но только если поведение родителя носит злостный характер. Разовая просрочка или впервые установленная неуплата сами по себе не означают автоматического лишения прав.

Ранее в Госдуме рассказали, можно ли взыскать долг по алиментам после совершеннолетия ребенка.

 
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