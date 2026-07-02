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Общество

Россиянин забил сожительницу во время застолья

В Воронежской области женщину забили во время застолья
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Воронежской области 50-летнего мужчину заподозрили в том, что он забил свою 52-летнюю сожительницу во время застолья. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 июня в поселке Таловая на улице Октябрьской — пара выпивала в гостях у приятеля. Внезапно между сожителями возникла ссора, во время которой мужчина жестоко избил спутницу, а затем продолжил застолье с собутыльником.

В это время состояние женщины резко ухудшилось. Ее без признаков жизни обнаружили лишь на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Предполагаемого преступника задержали и поместили в СИЗО. Криминалисты изъяли улики, также стражи порядка провели опрос свидетелей, включая человека, видевшего случившееся своими глазами. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось о том, что петербуржец забил двух женщин после застолья.

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