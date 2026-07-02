Компания мужчин изнасиловала вдову и бросила без одежды и телефона

В Индии мужчины надругались над вдовой в безлюдном месте и бросили без одежды

В Индии мужчина вместе с двумя друзьями подверг групповому изнасилованию вдову. Об этом сообщает ETV Bharat.

Как рассказала сама 35-летняя пострадавшая, она знала главного подозреваемого через подругу. Мужчина предложил вдове пополнить счет ее телефона и дать ей необходимые лекарства.

После встречи на железнодорожном вокзале, мужчина отвел ее на своем мотоцикле в безлюдное место, где их уже ждали два друга фигуранта. Вместе они надругались над пострадавшей и стали угрожать «ужасными последствиями» в случае, если она кому-то об этом расскажет.

После этого у нее украли одежду и телефон. Женщина осталась одна, она была шокирована и дезориентирована. Несмотря на это, ей удалось дойти до населенного пункта, где люди предложили ей одежду и позвонили в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчин оперативно задержали, у них изъяли телефон пострадавшей. Известно, что до этого их уже привлекали к ответственности за незаконное хранение оружия и расправу.

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