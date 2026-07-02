Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Компания мужчин изнасиловала вдову и бросила без одежды и телефона

В Индии мужчины надругались над вдовой в безлюдном месте и бросили без одежды
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Индии мужчина вместе с двумя друзьями подверг групповому изнасилованию вдову. Об этом сообщает ETV Bharat.

Как рассказала сама 35-летняя пострадавшая, она знала главного подозреваемого через подругу. Мужчина предложил вдове пополнить счет ее телефона и дать ей необходимые лекарства.

После встречи на железнодорожном вокзале, мужчина отвел ее на своем мотоцикле в безлюдное место, где их уже ждали два друга фигуранта. Вместе они надругались над пострадавшей и стали угрожать «ужасными последствиями» в случае, если она кому-то об этом расскажет.

После этого у нее украли одежду и телефон. Женщина осталась одна, она была шокирована и дезориентирована. Несмотря на это, ей удалось дойти до населенного пункта, где люди предложили ей одежду и позвонили в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчин оперативно задержали, у них изъяли телефон пострадавшей. Известно, что до этого их уже привлекали к ответственности за незаконное хранение оружия и расправу.

Ранее компания мужчин напоила школьницу и изнасиловала около храма.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!